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Dünya
AA 26.09.2023 22:57

UNESCO, Dünya Mirası Listesi'ne 42 yeni alan ekledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi genişletilmiş 45. oturumunda, 42 yeni alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi, hali hazırda listede olan 5 alan ise genişletildi.

UNESCO, Dünya Mirası Listesi'ne 42 yeni alan ekledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından seçilmiş 21 ülkenin temsilcilerinden oluşan UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilecek alanları incelemek ve Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde varlıkların muhafaza durumunu teftiş etmek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi genişletilmiş 45. oturumunda, 33'ü kültürel ve 9'u doğal, toplam 42 yeni miras alanı Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildi.

Kaydedilen alanlardan 15'i Avrupa'da, 12'si Asya'da, 6'sı Afrika'da, 6'sı Kuzey ve Güney Amerika'da, 3'ü Orta Doğu'da bulunuyor.

Bu sayının 1982'den beri tek oturumda görülen en büyük genişleme olduğu belirtiliyor.

`Uruq Bani Ma'arid Koruma Alanı`, Suudi Arabistan'ın 7'nci Dünya Mirası Alanı ve ilk Doğal Miras Alanı oldu. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 45. oturumunun düzenlenmesine katkı sunan kuruluşlar, kapanış töreninde onurlandırıldı.

Riyad'daki Komite oturumunun başarısının Suudi Arabistan'ın UNESCO'nun hedefleri doğrultusunda dünya mirasının korunması ve muhafaza edilmesine yönelik küresel çabaları destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğinin altı çizildi.

UNESCO Dünya Mirası Direktörü Lazare Eloundou Assomo ise Riyad'da çok sıcak karşılandıklarını belirterek, ev sahipliği, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik desteğinden dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

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