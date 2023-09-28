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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.09.2023 09:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.
 
Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.
 
Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz." 

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