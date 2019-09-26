TRT yeni sezonda yine iddialı bir yapımla seyircisini selamladı, "Benim Adım Melek" ilk bölümüyle büyük ilgi gördü.

Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı dizinin ilk bölümü için, çekimlerin sürdüğü Gaziantep'te gala gecesi düzenlendi.

Oyuncular, teknik ekip ve kent protokolü gala heyecanını birlikte yaşadı.

"TRT hep özel diziler yapıyor"

Ekibi yalnız bırakmayan TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz şunları söyledi:

"TRT hep özel diziler yapıyor. Her dizimizin mutlaka birkaç tane değeri ön plana çıkarma gibi misyonu da oluyor. Benim Adım Melek de bu dizilerden tanesi. Bu dizimizde kadını, anneyi, aileyi ve Antep'i ön plana çıkarmayı düşünüyoruz."

Dizinin oyuncuları hem heyecanlı, hem de mutluydu.

Benim Adım Melek çarşamba akşamları TRT 1'de

Oyuncu Kutsi diziyle ilgili, "Güzel bir hikaye, naif bir aşk hikayesi ve Antep'in güzel bir dokusuyla seyircilerimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. O heyecan en başından beri vardı ve sonuna kadar da devam edecek." dedi.

Ece Özdikici de "Bu işte olmaktan gayet memnunum. Ve Antep'in dokusuyla beraber bu dizinin yürüyüp gideceğini ve uçacağını düşünüyorum açıkçası. Güzel bir hikayeye ortak olduğum için son derece mutluyum."

Benim Adım Melek, çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber