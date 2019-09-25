Dünyanın en ünlü casusu James Bond'un 26 filmi yapıldı. Balıkesirli sanayi esnafı Murat Çelen de o filmlerin tamamını izledi.

Bununla da kalmadı, o filmlerde kullanılan arabaların birçoğunun maketini bulup aldı.

"Şu ana kadar 750 adet arabam oldu. James Bond filmlerinde oynayan arabaların toplam sayısı 137. Bizdeki toplanan araba 121 adet. Geriye alan 16 adet araba için de gerekli arkadaşlara bilgileri verdik. Onları da temin edip bu koleksiyonu tamamlamayı planlıyoruz."

Çelen'in bu merakı sanayideki arkadaşlarının da ilgisini çekiyor.

Sergi açmayı planlıyor

Murat Çelen'in koleksiyonunda nadir araçların maketleri de var. Şu ana kadar topladığı arabaların maliyeti 50 bin lirayı buldu.

Artık dünyada nadir bulunan arabaları da toplamaya başladığını söyleyen Çelen, "Bu hobinin sonu yok. Bunun sayesinde dünyada ve Türkiye'de yeni dostlar ve arkadaşlar edindik kendimize" dedi.

Çelen, eksik olan 16 otomobili tamamlayınca James Bond arabaları sergisi açmayı planlıyor.

Haber: Taşkın Sarıca