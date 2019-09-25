Bartın'ın Amasra ilçesinin Kum Mahallesi’nde, 2 dönümlük arazi üzerinde geçen yıl 5 adet sondaj kazısı yapıldı.

Kazılan alanlarda 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figür işlemeli taban mermer kaideleri bulundu. Yapılan çalışmaların ardından eserlerin üzerleri bezlerle kapatıldı. Bu yıl hiçbir çalışmanın yapılmadığı alanda kazıların başlaması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Detaylı bilimsel kazıların başlaması için beklemede olduklarını söyleyen Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, "Geçen yıl Müze Müdürlüğümüz tarafından orada bir sondaj kazısı yapıldı. Ortaya çıkan eserlerin Kraliçe Amastris’in tapınağı kalıntıları olarak değerlendiriyoruz. Ancak bunu net bir şekilde söylemek şimdilik doğru olmaz, daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılması gerekiyor" dedi.

Sütun boylarından yola çıkan araştırmacılar, tapınağın yüksekliğinin 6-7 metre civarında olduğunu tahmin ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, şunları söyledi:

"Kraliçe Amastris’in tarihi tapınak kalıntılarını ortaya çıkarılması ilçemiz tarihi için önemli bir gelişme. Bu sayede belki de her tarafında tarih olan Amasra'da bir ilerleme katetmiş oluruz. Tapınak kalıntılarının ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için Amasra Kültür ve Turizm Derneği olarak gereken desteği vermeye hazırız."

Kaynak: DHA