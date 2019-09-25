TRT Belgesel, her hafta işlediği konularla toplumun önemli değerlerine dikkat çekiyor. Bu haftaki konu aile ve fedakarlık. Kimi ailesini kaybetmiş kimi onlardan uzakta ya da bir ailesi olsun istiyor.

Dünyanın dört bir yanında o hayatları dinleyen Türk yönetmenler, TRT Belgesel aracılığıyla hikayelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Hafta boyunca Ailenin Yeni Üyesi, Başka Bir Öykü, Anadolu'nun Afgan Çobanları, Aile Olmak, Ucuz Hayatlar, Bir Dünya Yaşam, Geçmişin Gölgesinde ve Son Toplayıcılar belgeselleri ekranlara gelecek.

Bir babanın hayalleri, bir çocuğun mücadele dolu yaşamı...

"Aile Olmak" belgeselinde, ailesini ayakta tutmaya çalışan bir annenin, bir babanın, bir abinin, bir ablanın fedakarlığı ekrana yansıtılıyor.

"Ucuz Hayatlar" belgeseli ile köyünü korurken şehit olan kocasının geride bıraktığı 3 çocuğuna sahip çıkmaya çalışan Halbibi’nin hikayesi işleniyor.

Belgesellerde, annesinin özlemiyle büyüyen ve aldığı ilk karneyi annesine göstermenin heyecanıyla yaşayan bir çocuğun hikayesine de yer veriliyor.

Mülteci kampında gönüllü öğretmenlik yapan ve çocuklarına kavuşma ümidiyle yaşayan bir babanın hayalleri de belgeseller arasında.

Zanzibar’da, hem okuyup hem de ailesinin geçimine katkı sağlamak için çalışmak zorunda olan bir çocuğun mücadele dolu yaşamı da bu hafta izleyiciyle buluşacak.

Göz alıcı insan hikayeleri, 27 Eylül Cuma gününe kadar TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber