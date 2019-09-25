Kırşehir'deki Bağbaşı Mezarlığı'nda halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törende, Ertaş için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Yoğun yağmur altında yapılan törende, protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfiller bıraktı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Neşet Ertaş'ın son yıllarda Abdal kültürünün yetiştirdiği, Türkiye'ye mal olan bir halk ozanı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin 25 Eylül 2012 tarihinde önemli bir değerini kaybettiğini hatırlatan Akın, ozanı vefatının 7. yılında mezarı başında dualarla andıklarını vurguladı.

"Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hiçbir zaman Neşet Ertaşlar unutulmayacaktır. Onu unutturmamak adına bu yıl da belediye başkanlığımızca çeşitli etkinlikler organize edildi."

"Türkiye ağlamıştı, şimdi gökyüzü de ağlıyor"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise, Neşet Ertaş'ın gönüllerde yaşamaya devam ettiğini söyleyerek, "7 yıl önce Türkiye ağlamıştı, şimdi gökyüzü de ağlıyor. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da acısının hala taze olduğunu belirterek, duygularını şöyle anlattı:

"Unutamıyoruz. Her gün onunla beraber yaşıyoruz. Bu sene acımız biraz daha katlandı çünkü dört gün önce halamızı da kaybettik. Onu da babamızın yakınına defnettik. Acımız biraz daha fazlalaştı. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Neşet Ertaş, kıymet bilinirse değerl. Sağ olsunlar değerini biliyorlar. Tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Katılımcılar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kısa süre önce vefat eden kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali'nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu.

Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaynak: AA