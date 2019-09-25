Balon balığı...

Hint Okyanusu kökenli bu zehirli balık, ılıman denizlerde yaşıyor. Balon balığı, başta Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin denizlerini de istila etmeye başladı.

Mersin'in Anamur ilçesindeki bir kız çocuğunun parmağını ısırmasıyla gündeme gelen balon balıkları, istilacı oldukları için yerel türler için de tehlike oluşturuyor.

Hem ekolojik hem ekonomik zarara yol açıyorlar

Uzmanlar, keskin dişlere sahip balıkların insanlara saldırmasının nadir görünen bir durum olduğunu, genelde insanlardan kaçtıklarını belirtiyor. Ayrıca, bilim insanları bu balığı, "istilacı balık" olarak tanımlıyor.

Balon balıklarının dünyadaki 191 türünden 8 tanesi 2018 yılına kadar Türkiye sularında kaydedildi. Her birinin görünüşü farklı. Bazılarıysa dokularında zehir içeriyor.

Bu balıklar hem ekolojik hem de ekonomik zarara yol açıyor. Balıkçı ağlarında sıkça çıkmaya başlayan bu tür, ağlara da zarar veriyor.

"Teneke yiyen her şeyi yer"

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının plastikten metale her şeyi yediğini söyledi.

"Balon balığı eskiden balıkçıya zarar veriyordu, şimdi insanlara da zarar veriyor. Mersin'de bir kız çocuğunun parmağını kopardı. Bu balık teneke kutuyu kıtır kıtır yiyor. Eskiden buralarda böyle bir tür yoktu. Açık denizlerden geldi. İnsanların da dikkat etmesi gerekiyor. Balon balığının, küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz'in suyunun ısınmasından dolayı geldiği söyleniyor. Türler yeni yaşam alanı buluyor ve buralarda yaşamaya başlıyor. Gücünün yettiği, dişinin kestiği her şeyi yiyen bir balıkla karşı karşıyayız. Teneke yiyen her şeyi yer."

Bazen 7-8 kilo balon balığıyla karşılaşıyorlar

Antalyalı balıkçı Nejdet Diker, son dönemde popülasyonu artan balon balığının çok hızlı üreyen bir tür olduğunu anlattı.

Balığın kıyılarımıza Kızıldeniz'den yük gemileriyle ulaştığını belirten Diker, şöyle konuştu:

"Balık, ağlarımıza zarar veriyor. Bunun önüne geçme olanağımızın olup olmadığını bilmiyorum. Balon balığının yanı sıra aslan balığı da çoğaldı. Aslan balığı yeniyor fakat dikenleri zehirli. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum."

Su ürünleri araştırmacılarının balıkçıları bilgilendirdiğini vurgulayan Nejdet Diker, "Balıkçılar, topladıkları balon balıklarını araştırma için su ürünleri fakültelerine gönderiyor. Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu balıklar yoğun tüketiliyor. Balon balığının içindeki bir bölümde zehir salgılansa da yiyen çok fazla. Bazen 7-8 kilo civarındaki balon balığıyla karşılaşıyoruz. Balon balığının ağzına metal bir kutuyu koyduğumuzda dişlerini diğer bölüme çıkarıyor" dedi.

Kaynak: Mavi Tutku, DHA