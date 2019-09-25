Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Çınarçık barajında devriye görevi yürüten ekipler, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet ahşap ev tespit etti.

Bunun üzerine jevlerin yanına giden ekipler, aramalarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık, 83 adet çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirdi.

Evlerin sahibi olan F.K., İH., ve E.S. isimli şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak, su ürünleri kanununa muhalefe ve 2521 sayılı kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: İHA