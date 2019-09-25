TRT 1, izleyicisini yeni bir diziyle daha buluşturuyor. "Benim Adım Melek", çarşamba günleri seyirci karşısında olacak.

Başrolde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı dizide, bir annenin ayakta kalma çabası ve 3 çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesi anlatılıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayan dizi çekimlerine Gaziantep'te devam ediliyor. Oyuncu ve set çalışanları hummalı bir koşuşturmanın içerisinde. Heyecan doruğa çıkmış durumda.

Çarşamba günleri TRT 1'de

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, herkesin çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Gaziantep bizi kocaman gülümsemesiyle karşıladı. Bu bize büyük mutluluk verdi. Burada çok güzel bir renk, çok güzel bir doku var" dedi.

Deneyimli oyuncuların yanı sıra dizide, genç yetenekler de dikkat çekiyor.

Oyuncu Mustafa Mert Koç, dizi için çok emek harcadıklarını anlattı.

"Uzun zamandır bu projeye hazırlanıyoruz. Biz bir hikaye anlatıyoruz ve o hikayeyi hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Artık bundan sonrası seyircinin takdiri."

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın, yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın üstlendiği "Benim Adım Melek", çarşamba günleri TRT 1'de yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber