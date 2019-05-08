Kimi zaman anons ve canlı yayın provası yaptılar, kimi zaman kamera kullandılar.

TRT'nin ödüllü belgesellerini izleyip, fikir sahibi oldular. TRT Akademi tarafından, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesinde haber, belgesel, kamera ve yeni medya atölyeleri düzenlendi. 2 gün süren atölye çalışmalarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

TRT Akademi Eğitmeni Tolga Akkuş, sahanın tecrübesiyle öğrencileri bir araya getirdiklerini söyledi.

TRT Akademi tarafından eğitim yılı sonuna kadar birçok üniversitede atölye çalışmaları düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber