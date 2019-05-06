Antalya'nın "Ayasofya"sı...

Farklı dinlerde ibadethane olarak kullanılan yapı, Şehzade Korkut zamanında camiye çevrildi. Cami 1896'da çıkan büyük bir yangınla kullanılmaz hale geldi. Cami yangın sonrasında halk tarafından "Kesik Minare" olarak adlandırıldı.

Yapının eski haline gelmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Yangın sonrası ilk restorasyon 1974 yılında yapıldı. Yapılan restorasyon çalışmasıyla 123 yıl sonrasında külahına kavuştu.

Yangından önce bölgeyi ziyaret eden Avusturyalı seyyahın çiziminden yola çıkılarak camide restorasyon yeniden başladı.

Kurşun montajının bitimi ve alemin takılmasının ardından minare eski haline kavuşacak. Caminin 2020 yılının Ramazan ayında ibadete açılması hedefleniyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Kadir Kurucan, Erdinç Kızılgedik, Ufuk Ulusoy

SES:((HÜSEYİN ÇOŞAR / VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ 07:14 )) " 1896'DA BİR YANGIN ÇIKIYOR BURADA. MAALESEF VE BU YANGINLA BİRLİKTE KÜLAHI YANIYOR. KUBBESİ, ÇATISI YANIYOR. VE OLDUĞU GİBİ YERE İNİYOR. "

SES:((HÜSEYİN ÇOŞAR / VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ 07:14 )) " 1896'DA BİR YANGIN ÇIKIYOR BURADA. MAALESEF VE BU YANGINLA BİRLİKTE KÜLAHI YANIYOR. KUBBESİ, ÇATISI YANIYOR. VE OLDUĞU GİBİ YERE İNİYOR. "