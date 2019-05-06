İçişleri Bakanlığının himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" büyük ilgi gördü.

Terörden temizlenen dağlarda doğal güzellikler fotoğraflandı

Yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-road, ziblen, bisiklet, rafting, paintball, trekking, Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası ve birçok etkinliğin düzenlendiği festivale 320 fotoğraf tutkunu katıldı.

Yurt içi ve dışından fotoğrafçılar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte doğal güzellikler ve kültürel değerleri fotoğrafladı.

Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayalar'ı aratmayan güzelliklerin fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri de takip etmenin heyecanını yaşadı.

"Etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici"

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, terör ve terörizmle mücadelede önemli mesafe katettiklerini belirtti.

2 yıl içerisinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini anlatan Kaymakam Ayca, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimiz sayesinde ortam bu tür etkinlikleri yapmaya uygun hale geldi. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele etti ve bölgemizi terörden temizledi. Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici."

Hatay'dan katılan fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan da ön yargılarla geldiği ilçede insanların misafirperverliğine, sıcaklığına ve doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA