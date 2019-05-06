Türk Hava Yollarının (THY) uluslararası transit yolcularına yönelik ücretsiz şehir turuyla, İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcular, keyifli bir İstanbul deneyimi yaşıyor.

Rehber eşliğinde İstanbul turu

İstanbul Havalimanı'nda, 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan "Touristanbul" aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına götürülüyor.

Yolcu memnuniyetine katkı sağlamayı, uluslararası transit yolcu pazarındaki payını artırmayı ve turizme tanıtım desteğini hedefleyen THY, her gün düzenli 6 farklı programa bu aydan itibaren İstanbul Boğazı akşam turunu da ekledi.

"Ücretsiz İstanbul turuna 163 farklı ülkeden yolcu katıldı"

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, 2009'dan beri uluslararası transit yolculara ücretsiz İstanbul gezi turu programı düzenlediklerini söyledi.

Günde 3 seferle başlayan etkinliğin 6'ya çıktığını ifade eden Yormaz, "2019 yılına geldiğimizde projede aylık 5 bin yolcu sayısına ulaştık. 2018 yılında, 67 bin 400 yolcumuzu İstanbul'un tarihi, turistik güzellikleriyle de tanıştırma fırsatı bulduk. Boğaz turunu, uzun gece uçuşlarında bağlantı süresi olan yolcularımıza İstanbul'da beklemeleri esnasında, kentin tarihini ve doğasının güzelliklerini bir arada yaşatmak maksadıyla oluşturduk. 1 Mayıs itibarıyla başlayıp 31 Ekim 2019'a kadar sürecek olan, 7 ay boyunca yaz döneminde hizmet vereceğimiz bir programımız" diye konuştu.

Yormaz, ücretsiz İstanbul turuna geçen yıl 163 farklı ülkeden yolcunun katıldığını, ABD, İngiltere, Rusya ile Uzak Doğu ülkelerinden tura çok yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

"6 farklı programla ayda ortalama 6 bin yolcu taşıdık"

Geçen yıl 67 bin 400 yolcunun projeden faydalandığını, bu yılın ilk 4 ayında ise 15 bin yolcunun tura katıldığını dile getiren Yormaz, günlük 6 farklı programla ayda ortalama 6 bin yolcu taşıdıklarını anlattı.

Yormaz, tur kapsamında misafirlerin Topkapı Sarayı olmak üzere Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı gibi yerleri gezebildiklerini aktararak, "Yolcularımız ne tur ne de yemek hizmeti için herhangi bir bedel ödemektedir. THY bu hizmeti yolcusuna ücretsiz olarak vermektedir. Bildiğimiz kadarıyla dünyada ücretsiz olarak hem tur hem yemek hizmetini hem de müze girişlerini ücretsiz veren başka bir hava yolu yok" şeklinde konuştu.

"Boğaz turu gerçekten çok etkileyici oldu"

Tura katılan yolculardan Sudanlı Dahir Guled, İsveç'ten gelip Kahire'ye gittiğini, İstanbul Havalimanı'ndaki görevlilerin böyle bir turun olduğunu kendisine aktardığını belirtti.

Guled, tur hakkında bilgileri THY'nin internet sitesinde de gördüğünü dile getirerek, "Bence çok güzel bir program. Herkes, dünyanın merkezindeki Türkiye ve İstanbul'u görmek ister. Her yıl bu ülkeye dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda İstanbul dünyanın en büyük havalimanına sahip. Türkiye'yi ve İslam tarihini görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Çinli Li Danyan ise, Kamerun'dan İstanbul aktarmalı olarak Vietnam'a seyahat ettiğini, seferler arasındaki zamanı değerlendirmek için bu turdan faydalandığını söyleyerek, "Programı gerçekten çok beğendim. Boğaz turu gerçekten çok etkileyici oldu" dedi.

Kaynak: AA