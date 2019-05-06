Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ve Ovacık kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operas yonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 8 sığınak ve 6 barınağın bulunarak imha edildiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sığınak ve barınaklar içerisinde toplamda 7 kilograma C-4 plastik patlayıcı ile hazırlanmış 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 100 litre mazot, 7 jeneratör, 34 büyük tüp, 9 akü, 2 telsiz, 30 litre benzin, 95 metre kablo, 38 pil, 2 televizyon, 150 kilogram un, 25 kilogram şeker, 50 çizme, 200 metre dağcı ipi, 2 dikiş makinesi, 18 küçük tüp, 115 ampul, 100 metre sera naylonu, 3 pil bloku, 8 el feneri, 47 CD, video kamera, 2 fotoğraf makinesi, 25 kilogram fasulye, 25 kilogram mercimek, 15 kilogram tuz, matkap, soğuk damga, invertör, hilti, 75 çift ayakkabı, 70 metre branda, 120 fünye, 10 metre infilaklı fitil, 2 batarya, cep telefonu, soba, yazıcı, 3 dizüstü bilgisayar, fotokapan, 6 su bidonu, 3 uyku tulumu, 2 terörist kıyafeti, şemsiye, sırt çantası çok miktarda kırtasiye malzemesi, tıbbi malzeme, marangoz malzemesi, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulun masına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA