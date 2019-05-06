Türkiye
Otomobilin kafe bahçesine girme anı kameralara yansıdı
06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:53 - Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:10
İstanbul Bakırköy'de 3 kişinin yaralanmasına neden olan, otomobilin kafenin bahçesine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi üzerinde 3 Mayıs Cuma günü Berkay Vatansever yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafenin bahçesine girdi.
3 kişinin yaralandığı kaza anı, kafenin kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
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