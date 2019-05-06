Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, hava harekatları neticesinde terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber