Türkiye
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tam isabetle vuruldu
06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:55 - Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:59
Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, hava harekatları neticesinde terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.