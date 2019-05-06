Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ağrı hariç), Osmaniye, K.Maraş, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde artacağı, ancak salı ve çarşamba günleri kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber