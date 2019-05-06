Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Yiğit, 17 Nisan'da öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynarken eve gelmeyince ailesi ve yakınlarınca çevrede aranmıştı.

17 Nisan'dan bu yana haber alınamayan minik Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu.

Budaklı kırsalında hayvanlarını otlattıkları sırada bir çukurun içinde çocuk cesedine rastlayan çobanlar, jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan'a ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Babası 'kasten öldürme'den tutuklanmıştı

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA, AA