İlçenin Budaklı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Furkan Yiğit, eve gelmeyince bir süre ailesi ve yakınlarınca çevrede arandı.

Tüm aramalara rağmen Yiğit'ten haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri desteğiyle Yiğit'i bulmak için kaybolduğu alan başta olmak üzere ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri Yiğit'i bulmak için dağlık arazide çalışma yaparken, AFAD''a bağlı dalgıçlar da çocuğu botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda arıyor.

Kaynak: AA