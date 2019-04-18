Orhan Gencebay’ın başvurduğu özel hastaneden yapılan açıklamada, darlık belirlenen 2 kalp damarının stent ile açıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, şunları söyledi:

"Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor."

Kaynak: AA