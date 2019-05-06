İstanbul Maltepe'de Hülya Balkaş ve kızı, "Rottweiler" cinsi köpeklerini veterinerde ameliyat ettirdi.

İddiaya göre, anne ve kızı anestezi etkisindeki köpeklerini veterinerden teslim aldı ve otomobilleriyle eve doğru yola çıktı. Araç, Feyzullah Caddesi'ne geldiğinde anestezi etkisinden kurtulan köpek, otomobilde saldırgan tavırlar sergilemeye başladı ve seyir halinde ilerlerken anne ile kızını ısırdı. Hülya Balkaş ve kızı telaşla otomobilden dışarı çıktı. Köpeğin saldırganlığı dışarıda da devam etti.

Sokaktaki vatandaşların köpeğin etrafında toplanmasıyla köpeğin saldırganlığı daha da arttı. Köpek o sırada yoldan geçen Eren Aydın adlı kişiyi de ısırdı. Bir süre sonra sakinleşen köpek, olay yerine giden belediye ekipleri tarafından uyuşturularak barınağa gönderildi.

Kaynak: DHA