636 yıllık Hızırbey Camii, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası. 636 yıllık camide ses ve ışık hazırlıklarının yanı sıra din görevlileri de ramazana kısa bir süre kala tüm hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki ilk eseri

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Hızırbey Camii'nin mimari özellikleriyle hem ibadete hem de ziyarete gelenlerin dikkatini çektiğini söyledi.

Bilgin, caminin 2009'da kapsamlı bir restorasyondan geçirildiğini anımsattı.

Ramazan dolayısıyla camide özel programlar düzenleneceğine dikkat çeken Bilgin, şunları anlattı:

"Hızırbey Camii, 1383 yılında yapılmış çok önemli bir eserdir. Camimiz, Osmanlı'nın Balkanlar'daki ilk eseri olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahiptir. Camimiz, ramazan ayına hazırlanmış durumda. Camimiz hem ibadet açısından içerisindeki manevi hava hem de turistlik olarak ziyaret edenler açısından çok güzel özelliklere sahiptir.

Özellikle ses ve ışık sistemleri gözden geçirilerek, çehresi her yönüyle kontrolden geçirildi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ildeki görevlileri çok güzel bir ramazan icra edilmesi için programlar yapacaklar, vatandaşlarımızın ibadetlerini çok güzel bir şekilde yapmasına vesile olacaklardır."

Caminin mimari özellikleri

Mimari özellikleri ve hat yazılarıyla dikkat çeken ve "Büyük Cami" olarak da bilinen Hızırbey Camii, 1383'te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

Kabe mimarisine benzer şekilde inşa edilen ve bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, 1824, 1987 ve 2009 yıllarında onarıldı.

Kesme taş ve tek şerefeli, kütük kare ve külah kurşunlu minaresi, Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından yarıya kadar yıkıldı. Minare, daha sonra tekrar yapıldı.

Erken Osmanlı dönemi yapılarından olan ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken caminin iç duvarlarını süsleyen büyük harfli yazıları, Kastamonulu Hattat Tevfik yazdı.

Kaynak: AA