Chicago'nun ünlü sinema merkezlerinden Gene Siskel Film Center'da başlayan ve bir ay sürecek etkinlik kapsamında, "Türk İşi Dondurma" filminin yanı sıra "Babam ve Oğlum", "Buğday", "Kalandar Soğuğu" ve "Çiçero" adlı yapıtlar sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ABD'de ilk kez gösterilecek "Türk İşi Dondurma" ve "Çiçero" filmlerinin her ikisini de izleyenler arasında yapılacak çekilişte 2 kişiye Türk Havayollarından (THY) Chicago çıkışlı, gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.

Gösterim öncesi izleyicilere hitap eden Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar yaptığı açıklamada, tüm sinemaseverleri Chicago Türk Film Günlerine davet etti.

Etkinliği, YEE Washington Ofisi ile ortak düzenlediklerini hatırlatan Acar, "Yunus Emre Enstitüsü dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ABD'de de çalışmalarımızda bizlere çok büyük destek sağlıyor. Kendileriyle gurur duyuyoruz." dedi.

Chicago Türk Film Günleri'nin bir ay süreceğini anımsatan Acar, şu bilgileri verdi:

"Bu akşamdan itibaren Chicago’daki sinemaseverler bir ay boyunca Türk sinemasının yeni ve en yeni örneklerini Gene Siskel Film Center’da izleme fırsatı bulacaklar. Chicago Türk Film Günleri'nin ana teması bu nedenle 'Türkiye'den Yeni ve Daha da Yeni Hikayeler' (New and Newer Tales From Turkey) şeklinde belirlendi. Bu akşam ABD'de ilk kez gösterilecek olan Türk İşi Dondurma filmiyle başlıyoruz. Filmin tekrarı 6 Mayıs Pazartesi akşamı saat 08.00'de başlayacak ve her hafta bir film iki gösterimle izleyicilere sunulacak."

Etkinlik, 12-14 Mayıs’ta "Buğday", 18-23 Mayıs'ta "Kalandar Soğuğu", 25-28 Mayıs’ta Türk sinemasının efsane filmlerinden "Babam ve Oğlum" ile devam edecek.

Chicago Türk Film Günleri 1-4 Haziran tarihleri arasında yine ABD'de ilk defa gösterilecek olan "Çiçero" filmiyle son bulacak.

"Türk İşi Dondurma" filmi

Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma, tek istedikleri ülkelerine dönmek olan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor.

Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun başrolleri paylaştığı filmde Anzak askerlerinin Türk topraklarına geleceğini haber alan dondurmacı Mehmet ve deveci Ali’nin vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya’da yaşadıkları hüzünlü ama mizah unsurları barındıran mücadelelerini beyaz perdeye taşıyor.

