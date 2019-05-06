Anadolu'da 13. yüzyılda yaşayan Türk tasavvuf edebiyatının önemli ismi Yunus Emre...

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Vali Özdemir Çakacak, Anadolu insanının, sevginin ve hoşgörünün ete kemiğe bürünmüş hali "Yunus Emre"yi anmak ve onun yüzyıllar öncesinden süzüle süzüle bugüne ulaşan mesajlarını bir kez daha dillendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

"Yunus Emre bize ait bir değer"

Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi isimlerin "dünya nimetlerini ve sıfatlarını hiçe sayan ölümsüzlük sırrının uluları arasında yer almış yüceler" olduğunu belirten Çakacak, şöyle konuştu:

"Yunus Emre, tasavvuf ruhunu kalıplardan çıkarıp amel haline getiren bir şahsiyet olduğu gibi aynı zamanda kelimelerle sevgi iklimini örmüş bir dil mimarıdır. Yunus'un şairliği ve dervişliği, bir kılıcın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz bir bütün. İnsanları terbiyede ilahi aşkı muallim ve mürebbi kabul eden Yunus'a 'Aşk ahlakının da en cesur bekçisi' demek yanlış olmaz. Yunus, dün içinde yaşadığı toplum için ne kadar mühimse, bugünkü cemiyet ve bugünün insanı için de belki daha lüzumlu. Yunus'a 13'üncü asır Türklüğünün ne ölçüde bir minnet borcu varsa, bugünün Türklüğünün de aynı oranda borcu var. Onu hakkıyla tanımak, tanıtmak ve herkesin nasibi ölçüsünde faydalanmasını sağlamak hepimizin üzerinde asli bir vazife. Çünkü Yunus Emre, bize ait bir değer. Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi ülkemizin kültürel ve sosyal çimentosu."

Kaynak: AA