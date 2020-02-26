Güçlü kadrosu ve tarihi gerçeklere dayalı hikayesi ile merakla beklenen TRT 1’in Milli Mücadele dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm'den ilk tanıtım geldi.

İstanbul'un işgal edilmesi ile kenetlenen bir milletin Birinci Meclis'i açma iradesinin anlatılacağı dizinin ilk tanıtımı adeta nefes kesti. Başarılı oyuncu İlker Kızmaz’ın Mustafa Kemal Atatürk’e hayat vereceği dizinin oyuncu kadrosunda, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Melis Sezen, Hilmi Cem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.

“Bu saatten sonra bizim için iki ihtimal kaldı: Ya istiklal ya ölüm!”#YaİstiklalYaÖlüm 16 Mart'ta TRT 1'de başlıyor. @istiklaldizisi pic.twitter.com/C1DXzdDQrK — TRT1 (@trt1) February 24, 2020

İlk tanıtımı büyük merak uyandırdı

İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasından sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde gerçekleştirilen Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, yayınlanan ilk tanıtımının ardından büyük merak uyandırdı.

İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020’de yayınlanacak dizinin 6'ncı ve son bölümü ise TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

İlker Kızmaz’dan, Mustafa Kemal Atatürk performansı

6 bölümden oluşacak mini dizide İlker Kızmaz, 39 yaşındaki Mustafa Kemal'i canlandıracak. Daha önce de Çanakkale 1915 isimli sinema filminde Atatürk’ü canlandıran Kızmaz, buradaki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.

Çekimler titizlikle devam ediyor

Son yılların önemli isimlerine kadrosunda yer veren ve birbirinden değerli oyuncularıyla dikkat çeken dizide, yaşanılan dönemi tüm gerçekliği ile yansıtabilmek için gerek kullanılan ekipman gerek mekan ve kostümler üzerinde titizlikle çalışılıyor. Senaryosunu Funda Çetin'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda adını dönem dramalarıyla duyuran Yasin Uslu oturuyor.