Kültür, sanat, spor, medya ve internet gibi alanlarda verilen, Yeditepe Dilek Ödülleri, İstanbul'da sahiplerini buldu.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 2019 yılının "en iyilerini" oylarıyla belirledi.

TRT ailesinin yeni üyesi TRT 2 kanalı da, "Rektörlük Özel Ödülü"ne layık görüldü.

TRT 2 Genel Koordinatör Yardımcısı Nilay Aydıncı, "TRT 2 ve TRT ailesi olarak kucakladık bu ödülü. Genç arkadaşlarımızla bir arada olmak çok kıymetliydi. Çünkü kültür sanat kanalı TRT 2 olarak genç arkadaşlarımıza ulaşabildiğimizi görebilmek bizim için ayrıca çok kıymetli." diye konuştu.

Gecede, İzmir Otizm ve Orkestra Korosu da bir konser verdi.