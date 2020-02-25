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Üniversitelilerden TRT 2'ye özel ödül
TRT ailesinin yeni kanalı TRT 2, başarılı yayıncılığını ödüllerle taçlandırıyor. TRT 2, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla özel ödüle layık görüldü.
Kültür, sanat, spor, medya ve internet gibi alanlarda verilen, Yeditepe Dilek Ödülleri, İstanbul'da sahiplerini buldu.
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 2019 yılının "en iyilerini" oylarıyla belirledi.
TRT ailesinin yeni üyesi TRT 2 kanalı da, "Rektörlük Özel Ödülü"ne layık görüldü.
TRT 2 Genel Koordinatör Yardımcısı Nilay Aydıncı, "TRT 2 ve TRT ailesi olarak kucakladık bu ödülü. Genç arkadaşlarımızla bir arada olmak çok kıymetliydi. Çünkü kültür sanat kanalı TRT 2 olarak genç arkadaşlarımıza ulaşabildiğimizi görebilmek bizim için ayrıca çok kıymetli." diye konuştu.
Gecede, İzmir Otizm ve Orkestra Korosu da bir konser verdi.
Etiketler: TRT TRT 2 yeditepe üniversitesi ödül Rektörlük Özel ÖdülüSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 00:42
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