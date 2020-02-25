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Ülke genelinde 1525 alkollü sürücüye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ülke genelinde 21-22 Şubat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen 1525 sürücüye ceza kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Şubat'ta 59 bin 329 sürücü teste tabi tutuldu.
Alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde, 1067 araç trafikten men edildi, 1444 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 6 bin 867 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.
Denetimlerde, alkol etkisinde olduğu tespit edilen 1525 sürücü ile uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, yılbaşından itibaren 1 milyon 41 bin 588 aracın teste tabi tutulduğu, 28 bin 134 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü alkol denetimiSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 00:22
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