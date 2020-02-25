Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Şubat'ta 59 bin 329 sürücü teste tabi tutuldu.

Alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde, 1067 araç trafikten men edildi, 1444 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 6 bin 867 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde, alkol etkisinde olduğu tespit edilen 1525 sürücü ile uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, yılbaşından itibaren 1 milyon 41 bin 588 aracın teste tabi tutulduğu, 28 bin 134 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.