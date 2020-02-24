Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da 7 katlı apartman tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da, deprem nedeniyle duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştuğu ileri sürülen 7 katlı apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
Sabah saatlerindeki sarsıntıyla dışarı çıkan Şehzadeler ilçesi Murat Caddesindeki Uzun Apartmanı sakinleri, binanın iç ve dış duvarları ile kolonlarında çatlamalar meydana geldiğini ileri sürerek Şehzadeler Belediyesi'ne başvurdu.
Binada inceleme yapan ekipler apartmanın mühürlenmesine karar verdi.
Uzun apartmanı sakinlerinden Talip Sezer, apartmanlarının son yaşanan depremlerle çok hasar gördüğünü, duvarlarının yarılıp, kolonların patladığı söyledi.
Sezer, şöyle konuştu:
"Biz bu binanın durumunu belediyeye bildirdik. Belediye ekipleri gelip rapor tuttu ve binayı mühürlediler. Benim 5 tane çocuğum var. Ben bu çocuklarla nereye gideceğim. Benim durumum yok, kredi çektim ev aldım."
Etiketler: Manisa şehzadeler Murat Caddesi deprem apartman tahliyeSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:02
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