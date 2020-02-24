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Altuğ Verdi soruşturması: Katil zanlısı ile irtibatlı 10 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle mahkemeye sek edilen, aralarında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Böylece soruşturma kapsamında aralarında Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:57
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