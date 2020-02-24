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Altuğ Verdi'yi şehit eden Sarıcaoğlu FETÖ'den tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika altuğ verdi soruşturması altuğ verdiSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:21
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