Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölümlerin artması üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle kara hudut kapılarını tedbir olarak geçici kapattığı hatırlatıldı.

İki ülke arasındaki demir yoluyla yolcu bağlantısının da düne kadar Ankara-Tahran-Ankara hattında haftada bir gün çalışan Trans Asya ve Van-Tahran-Van hattında yine haftada bir gün çalışan Van-Tahran trenleriyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

