Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayağına kablo dolanan serçeyi işçiler kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı dolanan serçenin imdadına işçiler yetişti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerine sabah saatlerinde gelen işçiler, bir serçeyi, ayağı tavandaki elektrik kablosuna takılmış halde buldu.
[Fotoğraf: AA]
Tedavi edilen serçe doğaya salındı
Yük kaldırma aracı yardımı ile tavana ulaşan işçiler, yaralı kuşu bulunduğu yerden kurtararak veterinere götürdü.
Serçe, veterinerdeki tedavinin ardından doğaya bırakıldı.
Etiketler: serçe manisa haberleri kuşSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:03
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