Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri kaptan pilot M.A'nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla tedavi gördüğü hastaneye gitti. M.A, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaptan pilot M.A.'nın ifadesinin alınması işlemi 15 Şubat'ta sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle ertelenmişti.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.