Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar ve Güvendik mahallelerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Başkale ilçesindeki Merkez Camisi'nde depremde yaşamını yitiren Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun ile Reis Furat ve çocukları Hasret, Fatma, Muhammet ve Defne Furat için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Depremde ölen 8 kişinin cenazesi Özpınar'da, bir kişinin cenazesi de Güvendik Mahallesi'nde toprağa verildi. Özpınar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mahalle sakinleriyle cenazeleri mezarlığa taşıdı.

Eşini ve 4 çocuğunu toprağa verdi

Cenaze töreninde, eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat'ı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Tören sırasında fenalaşan acılı anne ve 2 çocuğu, mahalleye kurulan sahra hastanesine götürüldü.