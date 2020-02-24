Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı, çocukların eğitiminin aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

Jandarma, depremde zarar gören okulları onardı

Depremin yaşandığı günden itibaren depremzedelere her türlü desteği sunan jandarma ekipleri, eğitim yuvalarını onarmak için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda Jandarma personeli, depremin ardından eğitime ara verilen Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik Köyü İlkokulu ve ana sınıfında bakım ve onarım çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma, okulun derslik ve tuvaletlerini boyadı, soba yerine klima taktı, perdeleri yeniledi, zemini parkeyle döşedi, ana sınıfına halı serdi, Atatürk büstü ve Türk bayrağını yeniledi, okula kütüphane kurdu.

[Fotoğraf: AA]

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Bugün ders başı yapılan okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, yalnız bırakmadığı depremzede çocuklar için okullarda çeşitli etkinlikler düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni okullarını gören öğrenci ve öğretmenler büyük mutluluk yaşarken, okullarını yenileyen Jandarma personeline teşekkür etti.