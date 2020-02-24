İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde yoğunluk oluştururdu.

Başvuru için gelenler, saat 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde içeri alınmaya başlandı.

Yetkililer, vatandaşların acele edilmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, aynı zamanda İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de kayıt yapılacağını ve başvuruların cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.

Başvurular için son gün ne zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından TRABZON ili ARAKLI ilçesindeki ARAKLI Çay fabrikasında, yaş çay kampanyası dönemlerinde, 179 gün süre ile mevsimlik işçi alım ilanı için başvurular bugün başladı. Başvurular için son tarih 28 Şubat.

Başvurular nasıl yapılacak?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Kura ile belirlenecek

İşe alınacak işçilerin noter kurası ile belirlenecek.

Öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecek.

İşe alınacak işçiler, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartları neler?

Adayların 18-50 yaş aralığında ve enn az İlkokul mezunu olmaları gerekiyor. Trabzon İl ve ilçelerinde ikamet etme şartı aranıyor.