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Manisa'da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Minibüs çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Yeni Harmandalı Mahallesi'nde Fahrettin Serin idaresindeki otomobil ile Adem Kaya'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs, şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: işçi servisi trafik KazasıSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:03
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