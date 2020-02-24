İstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,6220 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,1200 liradan satılıyor. 6,6200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6220 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1190 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6110 lira olmuştu.

Brent petrolün varili 57,02 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 57,02 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 59,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,19 azalışla 57,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 679'a yükseldi. Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 hafta üst üste artış göstermiş oldu.

Ayrıca, küresel petrol fiyatları Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gerilerken, Libya'da petrol limanlarının ve tedarik hatlarının kapatılması sonucu üretimin düşmesi piyasalarda dengeleyici unsur olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 56,62 ile 56,76 dolar aralığının direnç, 56,48 ile 56,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.