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Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Altın yükselmeye devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 24 Şubat güncel altın fiyatları… Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 326 lira 71 kuruştan satışı ise 326 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 516 lira 76 kuruşken satış fiyatı 528 lira 44 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 24 Şubat güncel altın fiyatları…
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 2,09 değer kazandı.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,13 yükselişle 1.662 dolardan işlem görüyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.662,09 dolar
Satış: 1.662,45 dolar
Gram
Alış: 326,71 lira
Satış: 326,79 lira
Çeyrek
Alış: 516,76 lira
Satış: 528,44 lira
Yarım
Alış: 1.030,29 lira
Satış: 1.056,88 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.141,00 lira
Satış: 2.173,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:55
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