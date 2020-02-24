Gram altın alışı 326 lira 71 kuruştan satışı ise 326 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 516 lira 76 kuruşken satış fiyatı 528 lira 44 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 24 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 2,09 değer kazandı.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,13 yükselişle 1.662 dolardan işlem görüyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.662,09 dolar

Satış: 1.662,45 dolar

Gram

Alış: 326,71 lira

Satış: 326,79 lira

Çeyrek

Alış: 516,76 lira

Satış: 528,44 lira

Yarım

Alış: 1.030,29 lira

Satış: 1.056,88 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.141,00 lira

Satış: 2.173,00 lira