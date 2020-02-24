Muhammed Salih, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

Muhammed'in,üzüntüsünü yaşayan sınıf arkadaşları, Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'ndaki sırasına fotoğrafını koyup çiçek bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Örnek bir öğrenciydi

Muhammed Salih'in sınıf öğretmeni Ahmet Çelik ise çok başarılı bir öğrencisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Muhammed Salih'in örnek bir öğrenci olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Her çocuk bir çiçektir, sınıflar çiçek bahçesidir. Her çiçeğin yapısı, rengi, kokusu farklı özellikler gösterir. Salih daha ilk günden itibaren bu farkındalığı sınıfımızda oluşturdu. Gelen veliler ilk günlerde 'Salih hangisidir' diye tanımaya çalıştılar. Arkadaşları Salih’le oturmak için gelip benden sürekli istekte bulunuyorlardı. Salih başarının yanında her açıdan örnek olabilecek bir öğrencimizdi. Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın."

[Fotoğraf: AA]

"Onu çok seviyordum"

Muhammed Salih'in sınıf arkadaşı Tuğrul Perilioğlu, okula sevinçle geldiğini ancak aldığı haberle üzüldüğünü belirterek, "Sınavlarda birinci olurdu. Beraber okul okumak istiyordum, beraber üniversiteye gitmek istiyordum. Bu haber bizim için çok ağır geldi. Sınıfa yeni girdik ama en sevdiğim arkadaşım ölmüş. Bu çok kötü bir haber, onu çok seviyordum" diye konuştu.

"Cennete gidersek onunla görüşürüz"

Öğrencilerden Hamza Fırat, Muhammed Salih'i hiç unutmayacaklarını söyleyerek, "Duyduğumda çok üzüldüm, keşke ölmeseydi. Cennete gidersek onunla orada görüşürüz. Arkadaşımızı kaybettik, onun için Fatiha okuyoruz. Çok üzüldük." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Tatbikatları unutmayın"

Okulda 3 hafta aranın ardından eğitime yeniden başlanması dolayısıyla düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitim ve öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gürtürk, "Okullarımızda doğal afetlere yönelik tatbikatlar yapılıyor. Sizden istirhamımız bundan sonraki zamanlarda da bu tatbikatlarda öğretilenleri mutlaka uygulamanız, öğretmen arkadaşlarımızın size öğretmiş olduğu şekilde hareket etmenizdir" dedi.