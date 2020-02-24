Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK),Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 14 Ar-Ge personeli alacak.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek 14 personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.

Son başvuru tarihi 16 Mart

Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.