Haber Giriş: Kaynak: AA
TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak
[Fotoğraf: Arşiv]
TÜBİTAK, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK),Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 14 Ar-Ge personeli alacak.
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek 14 personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.
Son başvuru tarihi 16 Mart
Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: TÜBİTAK personel alımı istihdam AR-GESon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:58
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