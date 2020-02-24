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2 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütünde çözülme sürüyor. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Şırnak ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:19
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