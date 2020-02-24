Sakarya'nın Kocaali İlçesi sahilinde önceki gün yürüyüşe çıkan bir kişi, karaya vuran yunusun vücudunda çok sayıda kurşun yarası olduğunu gördü.

Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden vatandaş, iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurulan yunusların, yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesildiği görüldü.