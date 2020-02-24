Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanını soyan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki 60 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.G. ile A.Ç. olduğunu tespit etti.

Fiziki takibin ardından zanlılar yakalandı. Polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Konya'ya gittikleri, çaldıkları altınları merkez Meram ilçesindeki ağaçlık alana çuvalla gömdükleri ve soygun esnasında giydikleri kıyafetleri yaktıklarını belirledi.

Ekipler, zanlıların soygunda kullandıkları silahları kuyuya attıkları, geceyi camide geçirdiklerini tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Soygunda kullandıkları araca gelin arabası görünümü verdiler

Şüphelilerin soygunda kullandıkları kiralık araca, çiçekçide süsleterek gelin arabası görünümü verdikleri öğrenildi.

S.G.'nin 10, A.Ç.'nin 3 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.