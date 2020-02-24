"Böyle daha güzelsin"...

İkna odalarında başörtüleri zorla çıkartıldıktan sonra en çok söylenen bu söz 28 Şubat darbesinin simgelerinden oldu. Tüyleri diken diken eden bu söz şimdi bir sergiye adını verdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, 28 Şubat'ı, o dönemki travmaların adeta dışa vurumunu gösteren bir sergiyle anlattı.

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "28 Şubat, ülkemizdeki bazı insanlar için ve elbette bizim için zor bir dönemdi. Ama mücadele ederek o zorlukları aştık. Mücadelemiz zamanı da birçok kıymetli insan da destek verdi." dedi.

Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasındaki serginin en dikkat çeken eserlerinden biri "Cerrahi Tezyin" oldu.

Eser sanatçı Esra Özyaşar Tosun'a ait. O dönem tıp öğrencisi olma hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatını tezhip ve çini sanatına adadı. Sanatçı, yaşadıklarını tezatlıkları bir araya getirerek ifade etti.

Sergiye 16 sanatçı katıldı. Her biri eserlerinde kendi hikayelerine yer verdi. Serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca, dönemi ve hissettirdikleri dile getirdi.

Karaca, "Sanırım bir çoğumuzda oluyordur... Bizde bir şekilde derin izler bırakan olayları hep bir şeye benzeterek ona karşı gelen bir his tanımlayarak hatırlamak. Bu serginin çıkış noktası da bu oldu. Biz burada hepimizin iyi bildiği dönemin olaylarına görüntülerine, siyasi gündemine mümkün oldukça mesafeli durmak istedik." dedi.

Sergi Darphane-i Amire binasında bir ay ücretsiz olarak gezilebilecek

Serginin özel gösterimine KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. 28 Şubat'ta açılışı yapılacak "Böyle daha güzelsin" sergisi bir ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.