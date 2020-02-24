TRT birbirinden önemli tarihi projelerini izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor.

Abdülkadir Geylani’nin hayatını anlatacak "Hay Sultan" dizisi yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Usta oyuncu Çetin Tekindor, Geylani Hazretlerine hayat verecek

İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf alimi Abdülkadir Geylani, usta oyuncu Çetin Tekindor tarafından canlandırılacak.

Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan Geylani’nin hikayesi, seyirciyi derinden etkileyecek içerikte bir yapım.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çekimler başladı

Yapımcılığı Emre Konuk’a ait dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryo ise İsa Yıldız imzası taşıyor.

Çekimleri geçtiğimiz gün başlayan Hay Sultan, tarikat hırkasının miskinlere değil alimlere yakıştığı, dervişlerin hurafelerle değil bizatihi hayatın gerçeklerini kabul ederek yaşadığı ve ilimleri ile medeniyetleri şekillendirdiklerini anlatacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Önemli oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek

Duayen oyuncu Çetin Tekindor’un yanı sıra Hay Sultan’ın zengin bir oyuncu kadrosu var. Dizide, Eşref’i Kerem Arslanoğlu, Mansur’u Kevork Malikyan, Sofya’yı Gülper Özdemir ve Molla Faysal’ı Cemal Toktaş canlandıracak.

Geylani Hazretlerinin tasavvufa ulaşma yolunda yaptığı mihmandarlığın anlatıldığı Hay Sultan, yakında TRT 1 ekranlarında olacak.