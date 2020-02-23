Türkiye’nin tüm seramik ve cam bölümlerindeki akademisyenler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için el ele verdi. Ankara’da bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezinde "Bir Arada" adlı bir sergi açıldı. Sergiden elde edilen gelir 76 öğrenciye yemek bursu olarak verilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından 200’den fazla akademisyen ve 16 duayen sanatçı eserlerini gönderdi. 250’ye yakın eser duvarlarda yerini aldı. Projenin yürütücüleri ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Feyzoğlu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümünden emekli Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen.

Türkiye’nin dört bir yanından eserler sergide

Prof. Dr. Emre Feyzoğlu, çeşitli seramik etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Ayrıca, serginin gelirini ihtiyaç durumundaki öğrencilere verme fikrine meslektaşlarının çok sıcak baktığını anlattı.

"Türkiye’nin her yerinden, Adıyaman’dan, Tekirdağ’dan, Bitlis’ten, Gaziantep’ten, Samsun’dan birçok yerden çalışmalarını gönderdiler. Büyük bir sevgiyle ve merakla gönderdiler. Kendileri bugün geldiler, bizi yalnız bırakmadılar."

Seramik camiasının büyük bir güç olduğuna inanan Feyzoğlu, "Yaptığımız iş sıcak, birlikteliğimiz sıcak, dostluğumuz, meslektaşlığımız sıcak. Bir haber uçurmayla 240 kişi bir araya gelebiliyorsa ve insanlar, Türkiye’nin her yerinden büyük bir sevgiyle buna katılmak için çaba gösteriyorsa iyi şeyler olabileceğini düşünüyorum" dedi.

"Amacımız kısa sürede alıcıya ulaşmak"

Prof. Dr. Feyzoğlu, sergiyi kısa süreli tutmalarının sebebini ise şöyle anlattı:

"Çünkü amacımız kısa sürede alıcıya ulaşmak. Bu yüzden de fiyatları da oldukça herkesin ulaşabileceği bir fiyatta tuttuk. 250 lira gibi bir sınır koyduk. Onur konuğu sanatçılarımıza da 1000 liralık bir fiyat koyduk. Çok büyük bir ilgi var. Zannediyorum ki sergi sonuna bu çalışmaların hiçbiri duvarlarda kalmayacak."

"İlk olması dolayısıyla da çok değerli bir sergi"

Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen ise, serginin seramik ve cam alanında yapılmış çok değerli bir karma sergi olduğunu anlatarak, "Bu serginin bir parçası olmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sosyal sorumluluk projesi olan bu çalışma çok büyük ses getirsin istiyoruz. Öğrencilerimiz için bir araya geldik. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. İlk olması dolayısıyla da çok değerli bir sergi" dedi.

19-24 Şubat arası açık

Kastamonu Üniversitesinden sergi için Ankara’ya gelen Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, sergiye katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergi, 19-24 Şubat arasında açık olacak.