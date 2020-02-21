Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'daki belediye başkanlarıyla Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Fatih'te tarihi surların üzerine yapılan otel konusuna da değindi.

[Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Fotoğraf: AA]

"Fatih'teki surlar restore edilip millet bahçesine çevrilecek"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıkım ve tarihi değeri ortaya çıkaracak adımları attıklarını dile getirerek, surların Fatih Belediyesi tarafından restore edilip millet bahçesine çevrileceğini söyledi.

Bir taraftan tarihsel dönüşümü de yapmak zorunda olduklarını belirten Kurum, "Yine bu komisyonumuz bünyesinde tarihsel dönüşümü, riskli binaların dönüşümü, afet riskine karşı dönüşümü yönlendirecek ve bu anlamda bir irade ortaya koyacak çalışmayı yapacaklar. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak maddi-manevi ve teknik desteği vereceğiz." dedi.

Komisyonla bir bütün halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'de "Bedeli ne olursa olsun biz bu kentsel dönüşüm sürecini yapacağız, tamamlayacağız." dediğini de hatırlattı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Siyaset üstü bir bakış açısıyla bunu başaracağız"

Çalışmaları yürütürken el ele vereceklerini ve siyasi düşüncelerle hareket etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada siyasi bir kaygı gözetmeyeceğiz. Ben, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, ne kadar bakanlık yaptığım, ne kadar uzun süre bu koltukta oturduğum önemli değil. Benim bu koltukta otururken İstanbul için, ülkemiz için, kentsel dönüşüm için, vatandaşımızın sağlığı için doğru bir adım atıp atmadığım önemlidir. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorsa eğer başkanlıklarına devam etsinler. Ama biz bu işleri yapamıyorsak, bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Ortak bir dille, ortak bir eylemle, siyaset üstü bir bakış açısıyla bunu inşallah başaracağız. Valimizle, belediye başkanlarımızla el ele vererek, vatandaşlarımızla bu kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız."