"Kitap Kurtları Yarışıyor", Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği bir proje. Yarışmaya katılan öğrenciler, proje kapsamında kendileri için seçilmiş 5 kitabı okuyor. Daha sonra da o kitaplarla ilgili sınavdan geçiyor.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, projeyi başlatırken başta MEB'in birimleriyle protokol hazırladıklarını söyledi.

"Çünkü burada hem kitapların pedagojik açıdan belirlenmesi hususunda ve çeşitlendirme açısından da yani tarih kitabı da var içerisinde teknoloji kitabı da milli manevi değerleri kapsayan kitaplar var."

Katılım yüksek

Yarışmaya 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri katılıyor. Geleneksel hale gelen yarışmaya katılım da yüksek.

Eminoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi manada katılımlar oldu. Geçen yıl yaklaşık 41 bin 370 öğrencimiz tüm Türkiye'den 81 vilayetten bu yarışmaya katılmış oldu, bu sene de heyecanlıyız üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz için" dedi.

Hediye çeki, tablet, bisiklet

Yarışmaya katılmak için son tarih 30 Mart. Başvurulardan sonra nisanın ilk haftasında online sınav yapacaklarını söyleyen Eminoğlu, "Öğrenci kardeşlerimize 18 Nisan'da da bütün Türkiye'de aynı anda, saat 10'da MEB okulları başta olmak üzere aynı anda bir yazılı sınav gerçekleştireceğiz" dedi.

Sınavda öğrencilerin karşısına her kitaptan 20 soru olmak üzere, toplamda 100 soru çıkıyor.

Derece yapan öğrencileri hediye çeki, tablet, bisiklet gibi ödüller bekliyor.